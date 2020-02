Rodzina małej Ani Fabjańskiej błaga o pomoc w zbiórce pieniędzy na jej leczenie. Dziecko ma szansę, by widzieć!

Anna Fabjańska ma 6 lat i mieszka w Głogowie. Cierpi na niedorozwój nerwów wzrokowych i hipernatremię. Dzień po przyjściu na świat dostała wysokiej gorączki. Lekarze mieli pewne podejrzenia, podali lekarstwa. Później podjęto decyzje o transporcie do innego szpitala.

Tam lekarze przekazali mamie przerażającą wiadomość: Ania nie będzie widzieć.

- Słowa, z którymi zostawił nas lekarz to uszkodzony nerw wzrokowy. Nie wiedzieliśmy co dalej. Dowiedzieliśmy się, że lekarstwo na tę chorobę nie istnieje. Byłam przerażona – wspomina mama dziecka.

Jest realna szansa na pomoc

Po wielu latach walki pojawiła nowa możliwość. Na to, by Ania dostała coś, czego nigdy nie miała: możliwość oglądania świata.

– Naszą szansą jest terapia komórkami macierzystymi. Kiedy o tym usłyszeliśmy, chcieliśmy od razu ruszyć do działania, planować terapię. Niestety, okazało się, że leczenie jest potwornie drogie, a my nie możemy zapewnić Ani tego, czego najbardziej teraz potrzebuje. Wzrok naszej córeczki został wyceniony na ponad 100 tysięcy złotych. Nie wyobrażam sobie nawet takiej kwoty, a co dopiero posiadanie. Potrzebujemy pomocy! Anulka zasługuje na to, co najlepsze, a zdrowie to coś, czego sami dać jej nie możemy. Każda złotówka to cegiełka na leczenie naszego dziecka. Proszę, błagam… Pomocy!