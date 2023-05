Recytatorskie talenty w Głogowie. Wojewódzki finał konkursu recytatorskiego w teatrze. WIDEO

Po raz trzynasty w konkursie wziął udział Henryk Grzywa, który po kilkunastu latach wrócił do udziału, tym razem z repertuarem poezji śpiewanej.

– Generalnie jest to taki pierwszy mój występ, gdzie rywalizuję z osobami, które z tą muzyką się znają. No i udało mi się dotrzeć aż do etapu wojewódzkiego – mówił Henryk Grzywa z Legnicy.