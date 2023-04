Prokuratura czeka na wyniki badań. Co wiadomo o śmierci pod kołami pociągu w Brzegu Głogowskim?

Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak doszło do tragicznego wypadku z piątkowego wieczoru (31 kwietnia), kiedy to w Brzegu Głogowskim pociąg towarowy przejechał mężczyznę. Nie można jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy był to tragiczny wypadek, czy samobójstwo - jak mówiono po zdarzeniu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Głogowie.

– Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy poczekać na wyniki badań przeprowadzonych w czasie sekcji. Te otrzymujemy zazwyczaj od trzech do czterech tygodni po ich przeprowadzeniu – powiedziała nam Katarzyna Kasperczak, szefowa głogowskiej prokuratury.

Prokuratura musi jeszcze przesłuchać wszystkich świadków. Razem z wynikami badań histopatologicznych ma to dać pełniejszy obraz wydarzeń z piątku.

Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że mężczyzna leżał na torach zanim nadjechał pociąg. Nie wiadomo, czy żył w momencie przejechania czy zmarł wcześniej, ani tym bardziej czy na torach znalazł się w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy może świadomie.