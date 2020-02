Polkowice: Policyjny pościg za bmw. Kierowca podczas ucieczki wjechał pod prąd na S3!

Legniczanin był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa niestosowania się do sądowego zakazu.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach po skutecznym pościgu zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki bmw, którego kierujący decydując się na ucieczkę „jechał pod prąd” drogą krajową numer 3. Za kierownicą siedział 41 – letni mieszkaniec Legnicy. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna miał już do czynienia z policją i to nie pierwszy złamany przepis karny na jego koncie. Tego dnia również nie miał czystego sumienia. Badanie narkotesterem wykazało w organizmie 41 – latka obecność tetrahydrokannabinolu i metamfetaminy.

Wieczorna jazda „pod prąd” po DK-3 zakończyła się dla 41–latka osadzeniem w policyjnej celi, a bmw którym się poruszał trafiło na policyjny parking. Mężczyzna już trafił do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie wcześniej zasądzonej kary. Obecnie polkowiccy funkcjonariusze rozpoczęli czynności w ramach postępowania przygotowawczego i weryfikację zgromadzonego materiału dowodowego.

Za przestępstwa kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy, którzy przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, dawali polecenia do zatrzymania pojazdu, a kierujący kontynuował ucieczkę oraz nie stosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.