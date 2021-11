Policjanci ostrzegają. Oszuści znów podszywają się pod banki. Uważaj na telefony

Jak informuje policja w ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

– Jest to rodzaj phishingu, nazywany vishingiem. Nazwa jest połączeniem słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy. Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności. na przykład zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera ofiary – mówi Łukasz Szuwikowski z KPP Głogów.

Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła czujność klienta. W trakcie rozmów podszywają się m.in. pod:

doradców bankowych,

dział techniczny lub bezpieczeństwa,

pośrednika,

przedstawiciela jednostek państwowych,

znajomego itp.

Przestępcy stosują też fałszywe wiadomości SMS.