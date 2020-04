Policja: Będzie zero tolerancji dla osób łamiących przepisy w związku z epidemią. Kary do 30 tys. zł

Od 1 kwietnia wchodzą w życie zaostrzone regulacje dotyczące przemieszczania się w czasie stanu epidemii w Polsce. Policja zapowiada surowe ich egzekwowanie.

– Do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjść może tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Oprócz tego zmienione są zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszona jest działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Pamiętajmy, że minimalny odstęp między przechodniami na chodnikach ma wynosić dwa metry. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do minimum - do sklepu po niezbędne rzeczy, do apteki oraz do pracy. Spacery z psem są dozwolone, podobnie jak spacery celem „przewietrzenia się". Mają być jednak jak najkrótsze.