Plac zabaw Słowiański oGRÓDek w głogowskim Parku Słowiańskim niszczą chuligani i wandale

Drewniany plac zabaw w Parku Słowiańskim, czy Słowiański oGródek, stał się miejscem nocnych imprez i dewastacji. Można tam znaleźć potłuczone butelki, śmieci, a nawet strzykawki. Miasto przygotowuje go do otwarcia po sezonie zimowym, jednak zanim to się stanie konieczne jest gruntowne sprzątanie i dezynfekcja wszystkich elementów.