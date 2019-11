Pamiętamy o tragedii w ZG Rudna - trzy lata temu zginęło ośmiu górników

We wtorek, 29 listopada 2016 roku około godz. 21.10, doszło do silnego wstrząsu w kopalni ZG Rudna. Zasypane było około 300 metrów chodnika. Do zawału doszło w rejonie komory maszyn Akcja ratownicza trwała 24 godziny i była prowadzona na głębokości 1100 metrów. Do wstrząsu doszło na oddziale G-23. Czytaj dalej pod kolejnym zdjęciem