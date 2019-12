Pamiętacie jeszcze PRAWDZIWĄ ZIMĘ w Głogowie? Tak wyglądała 10 lat temu [ZDJĘCIA]

W ostatnich latach zimą coraz rzadziej widzimy śnieg, a nawet gdy popada, to nie ma go zbyt wiele. Szybko też topnieje. Jeśli tęsknicie za śniegiem, to mamy coś dla Was. Oto zimowe zdjęcia z zimy 2009/2010 oraz zimy 2010/2011. Pamiętacie?

Żłobki tylko dla szczepionych Wideo