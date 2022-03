OSP z Głogowa przekazało samochód dla szpitala na Ukrainie

Niedawno, dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego, ratownicy z OSP JRS Głogów wzbogacili się o nowy samochód., dzięki któremu będą mogli nieść pomoc. Ich poprzednie auto wciąż jednak będzie spełniało swoją rolę przy ratowaniu ludzi. Członkowie OSP z Głogowa zdecydowali, że podarują pojazd szpitalowi w Kamieńcu Podolskim - mieście partnerskim Głogowa na Ukrainie.

– Przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu od kilku dni, wymieniliśmy kilka rzeczy w mercedesie, tak by mógł jak najdłużej służyć mieszkańcom Kamieńca. Pakujemy się i ruszamy na granicę. Kamieniec Podolski już czeka na naszą pomoc. Jeśli będzie trzeba zostaniemy na granicy by pomóc pod względem medycznym – mówił przed wyjazdem Arkadiusz Borowiecki, prezes OSP JRS w Głogowie.