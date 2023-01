Orszak Trzech Króli 2023 w Głogowie. Tłum wiernych przeszedł ulicami miasta. Zdjęcia/Film

Orszak poprowadzili Trzej Królowe, którzy jechali konno. Mędrcy udali się do stajenki, która w tym roku stanęła na Bulwarze Nadodrzańskim, gdzie pokłonili się Jezusowi oraz złożyli Mu dary. Wędrujących prowadziła też Gwiazda, która w tym roku jest hasłem orszaku.

Na bulwarze dzieci i młodzież z dwóch parafii przygotowała jasełka. Będzie to już tradycja w Głogowa, by co roku przedstawienie na Trzech Króli organizowały różne parafie.

