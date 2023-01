Julia Leszczyńska z Maniowa skończyła 100 lat! Jubilatka kocha poezję i sama pisze wiersze. Zdjęcia/Film

Pani Julia to wielka patriotka

Ze wsi spod Lwowa do gminy Jerzmanowa

Ze wsi spod Lwowa do gminy Jerzmanowa

Julia Leszczyńska z domu Potulicka, urodziła się 6 stycznia 1923 roku we wsi Karczemka w województwie lwowskim. Jej rodzice, Katarzyna i Błażej mieli w sumie sześcioro dzieci. Pani Julia była piąta.

W czasie wojny, w 1944 roku, rodzina Potulickich zostawiła dom i wyjechała do Obydowa (wieś w obwodzie lwowskim), gdzie mieszkała wówczas zamężna siostra pani Julii. Stamtąd ruszyli w okolice Łańcuta, a w lipcu 1945 roku rodzina dotarła na stację kolejową w Głogowie. Ostatecznie trafiła do Łagoszowa Małego, gdzie się osiedliła.

Będąc jeszcze panienką, pani Julia często śpiewała w kościelnym chórze w Jakubowie, a nawet uczyła śpiewać innych.

W lipcu 1953 roku pani Julia wyszła za mąż za Władysława Leszczyńskiego z sąsiedniego Maniowa, który w tym roku skończy 96 lat. Para doczekała się trójki dzieci - Jana, Franciszka i Zofii. W 1964 roku spotkała ich ogromna tragedia. Ich pierworodny syn Jan, w wieku 10 lat zmarł na białaczkę.