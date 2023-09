Okradł letniskowy domek koło Sławy, a przed policją schował się w jeziorze

W niedzielę, 10 września, do policyjnego aresztu trafił 57- letni mieszkaniec powiatu nowosolskiego. Mężczyzna odwiedził domek letniskowy na terenie jednej ze sławskich miejscowości wypoczynkowych, skąd wyniósł w plecaku wartościowe przedmioty.

Okradł domek i schował się w wodzie

- Kobieta widząc nieznanego jej mężczyznę przeskakującego przez płot posesji zaalarmowała męża, który pobiegł w kierunku, w którym uciekał nowosolanin - informuje Maja Piwowarska, oficer prasowa z KPP Wschowa. - Pokrzywdzony będąc na plaży usłyszał odgłos wchodzenia do wody. Pobiegł w kierunku pomostu, gdzie zauważył chowającego się mężczyznę, który trzymał się ręką pomostu.

Do zdarzenia doszło około godziny 22. Z relacji zgłaszającej wynikało, że nieznany jej mężczyzna pod jej nieobecność zabrał z domku letniskowego wartościowe przedmioty, w tym laptopa i głośniki warte ponad 4 tysiące złotych.

Po chwili pojawili się sławscy policjanci. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W plecaku znajdowały się utracone przedmioty, który wróciły do właścicieli.

57 - letni sprawca kradzieży to mieszkaniec Nowej Soli. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, gdzie usłyszy zarzut.