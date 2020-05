Nudzisz się w domu? A może tak odwiedzić... starożytny Egipt i Grecję? DO POBRANIA ZA DARMO

Obie gry umożliwiają przeżycie przygód w antycznym świecie, jednak twórcy przygotowali coś więcej. Zarówno „Origins" jak i „Odyseja" wyposażone są w tryby zwiedzania. A antyczny świat w obu odsłonach serii został przedstawiony z niesamowitym rozmachem.

Wspinaj się na piramidy, pływaj po Nilu, odwiedź starożytną Spartę i Ateny

W takim „Origins" możemy przemierzyć pustynie, wspiąć się na czubki piramid, zejść do podziemi antycznych grobowców, przespacerować się ulicami Aleksandrii, odwiedzić tamtejszą bibliotekę, czy chociażby pływać łodzią po Nilu. W „Odyssey" do zwiedzenia jest jeszcze większy świat, bo gra odwzorowuje niemal całą antyczną Grecję. Oczywiście w odpowiednio dopasowanej skali.

Jednocześnie przedstawiony świat tętni życiem. Na ulicach miast mijamy przechodniów. Przy budowie monumentów widać trudzących się robotników, kapłani w świątyniach odprawiają modły.

Co ważne, wycieczki odbywają się bez konieczności walki, jak to ma miejsce w podstawowej grze. Możemy więc spokojnie zwiedzać antyczny świat. Gdzie pójdziemy? To tylko nasza decyzja. Gra przekazuje również ciekawostki z antycznego świata.