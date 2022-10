Festiwal Gier Planszowych w Głogowie już w ten weekend. Gry znów opanują MOK

W sobotę i niedzielę (29-30 października) w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbędzie się już po raz piąty Głogowski Festiwal Gier Planszowych "W to mi graj". W jego trakcie do dyspozycji odwiedzających festiwal będzie blisko 460 gier, pokazy gier bitewnych, turnieje i wiele innych atrakcji.

Co roku festiwal przyciąga do MOK-u sporą liczbę miłośników tego typu rozrywki. To świetna okazja by spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach lub poznać i wypróbować nowe gry. Jednak to wydarzenie nie tylko dla tych, którzy w grach się specjalizują. Organizatorzy zapraszają też nowicjuszy. Będzie okazja do poznania zasad różnorakich gier i spróbowania swoich sił.

W sobotę planowany jest też dodatkowo pokaz cosplayu inspirowanego grami planszowymi. Cosplay to dość popularne w ostatnich latach zajęcie polegające na przebieraniu się za postaci z gier, filmów, animacji, książek itp.