Nietypowe urodziny w głogowskim szpitalu. Te maluszki przyszły na świat 29 lutego. ZDJĘCIA

W tym roku przypadał rok przestępny, w którym luty miał 29 dni. Taka sytuacja ma miejsce co cztery lata. Tego dnia w głogowskim szpitalu urodziła się w sumie szóstka dzieci. Oto piątka z nich. Zobaczcie maluchy, które oficjalne urodziny obchodzić będą co cztery lata. 29 luty 2020 roku był dla ich rodziców szczęśliwą datą. Życzymy dużo zdrowia maluszkom. By przejść dalej kliknij w zdjęcia z galerii.

