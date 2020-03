Mężczyzna z powiatu głogowskiego z podejrzeniem koronawirusa. Jedna osoba w domowej kwarantannie

Mężczyzna, który źle się czuł, wrócił z Austrii. Gdy uznał, że jego objawy są niepokojące, zadzwonił do szpitala i do sanepidu. Z domu zabrała go karetka pogotowia z odpowiednio zabezpieczoną załogą.

– Jedna osoba, która miała styczność z mężczyzną została poddana kwarantannie domowej. To członek rodziny – informuje Wioletta Chodorowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wyniki badań, które potwierdzą lub wykluczą zakażenie wirusem będą znane w ciągu 48 godzin.

W naszym powiecie, to na razie, jedyny taki przypadek podejrzenia zachorowania.

W niedzielny wieczór sporego zamieszania narobili ratownicy medyczni, którzy przywieźli na SOR w Głogowie mężczyznę z obrażeniami wynikłymi z awantury. Zostali wezwani do Serbów, gdzie jeden z uczestników zdarzenia miał przebywać wcześniej w Niemczech. Ratownicy medyczni postąpili zgodnie z przepisami i pojechali pod wskazany adres w specjalnych kombinezonach. Gdy wykluczyli podejrzenie koronawiusem, odwieźli mężczyznę na szpitalny oddział ratunkowy w Głogowie, wywołując jednak swoim wyglądem strach wśród obecnych tam ludzi.

Na dziś, 9 marca, stwierdzono w Polsce 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Rząd od dziś wprowadził kontrole sanitarne na granicach z Czechami i Niemcami. Od jutra mają być wprowadzone na pozostałych przejściach granicznych.