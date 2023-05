Matura 2023 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie. Dyrektor do uczniów: Uczyłem was i wiem, że macie ogromny potencjał. Zdjęcia

Tuż przed rozpoczęciem matury kilka rad dał im dyrektor szkoły Paweł Korzeń, który też był bardzo przejęty.

- Przed wami, od kilkudziesięciu lat egzamin zdawało wiele innych roczników. I wy sobie poradzicie. Uczyłem was i wiem, że macie ogromny potencjał. Pamiętajcie, by podejść do egzaminu spokojnie, bez nerwów i strachu. Wiem, że to nie jest łatwe, bo sam 21 lat temu byłem zestresowany. I pamiętajcie, by dobrze wykorzystać ten czas, pisać to, czego jesteście pewni. Jeśli czegoś nie wiecie, to dajcie sobie czas, a potem wróćcie do tego zadnia. Trzymam za was mocno kciuki – mówił.