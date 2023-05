Majówkowy spływ kajakowy z Głogowa do Bytomia Odrzańskiego. Zabawa i rekreacja na Odrze. WIDEO

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w majówkowym spływie kajakowym, który 1 maja zorganizowano z Głogowa do Bytomia Odrzańskiego. Do kajaków wsiadały całe rodziny, na które u celu czekało ognisko, zwiedzanie oraz powrót do miasta autokarem.

– W tym roku mamy maksymalną ilość uczestników, czyli 36 osób, ponieważ tyloma miejscami w kajakach dysponujemy. Spływamy do Bytomia Odrzańskiego. Taka trasa niezbyt wymagająca. Ona jest taka, poniżej średnio-zaawansowanej, można powiedzieć. Płyniemy z prądem, bardzo spokojnie. Zazwyczaj są to dwuosobowe ekipy, są też rodziny z dziećmi – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.

