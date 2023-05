Food Trucki w Głogowie. Na rynku ruszył Festiwal Smaków Świata i Regionu. ZDJĘCIA, WIDEO

Festiwal Smaków Świata i Regionu potrwa przez trzy dni. W jego ramach na rynku w Głogowie stanęło kilkanaście foodtrucków z przeróżnym jedzeniem z całego świata. Nie brakuje burgerów, frytek, tajskich lodów, churrosów i wielu innych przysmaków.

1 maja pogoda dopisała, więc i chętnych na spróbowanie potraw nie brakowało. Rynek Starego Miasta w Głogowie wypełnił się mieszkańcami miasta i jego okolic.

Impreza rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 14 i potrwa tego dnia do 21. We wtorek foodtrucki otwarte będą dla klientów od godz. 12 do 21 a w środę od 12 do 20.

W tym czasie ponownie będzie można spróbować piwa według dawnej głogowskiej receptury Bertholda.