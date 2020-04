Kościół przygotował schemat stopniowego wychodzenia z obowiązujących obecnie ograniczeń. Obowiązuje od 1 maja

1. Etap I – „Możliwość” - Na tym etapie nie tyle zachęcamy, co stwarzamy możliwość szerszego udziału wiernych w duszpasterstwie. Dotyczy ona osób dorosłych, zdrowych i wyrażających pragnienie udziału w modlitwie oraz liturgii, przy poszanowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.

Jak informuje ks. Andrzej Sapieha, notariusz i rzecznik prasowy kurii, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze opublikował program duszpasterski na czas epidemii. Nakreślono w nim schemat stopniowego wychodzenia z obowiązujących obecnie ograniczeń, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji epidemicznej i powolnego "odmrażania" gospodarki i różnych dziedzin życia społecznego. Program nosi tytuł "Zgromadzę was na nowo", zaczerpnięty z księgi proroka Ezechiela (11,17), i pozwala - jak czytamy w dokumencie - "mimo tak wielu niewiadomych – wyraźniej zobaczyć drogę, która przed nami".

2. Etap II – „Zachęta” - Gdy tylko warunki epidemiczne i przepisy sanitarne na to zezwolą, pojawi się perspektywa zachęty i zaproszenia do udziału w życiu Kościoła większej liczby wiernych. Zachęta nie będzie jednak jeszcze jednoznaczna z przywróceniem zobowiązania np. do udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. czy w jakichkolwiek innych wydarzeniach.

3. Etap III – „Odnowa” - Mając nadzieję na przezwyciężenie epidemii, licząc się zarazem z możliwością koniecznych zmian w zachowaniach społecznych i formach duszpasterskich, na tym etapie przewidujemy odrodzenie życia chrześcijańskiego we wszystkich jego wymiarach, co będzie pociągać za sobą m. in. odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przywracanie innych powinności.