Koncerty z okazji Dnia Kobiet w Głogowie i okolicach. Pojawią się m.in. Eleni, grupa Wolfgang i Pectus

W niedzielę, 8 marca w Teatrze Miejskim w Głogowie odbędzie się koncert „Siła kobiet" w wykonaniu grupy WolfGang z Wrocławia. Start o godz. 18. Bilety w cenie 15 złotych. WolfGang to grupa siedmiu dziewczyn, które połączyła miłość do muzyki. Studentki dziennikarstwa i komunikacji społecznej to mieszanka wybuchowa złożona z zupełnie różnych temperamentów, poglądów i gustów. Zaczynały od lekkich, akustycznych brzmień a potem ewoluowały w styl soulowy z większą ilością pazura.

Materiały promocyjne