Kolejny nalot celników na kasyno w Głogowie. Duża akcja na placu Tysiąclecia. WIDEO, FOTO

W środowe popołudnie na placu Tysiąclecia w Głogowie zaroiło się od służb mundurowych. Służba Celno-Skarbowa przeprowadziła kolejny w ostatnim czasie nalot na kasyno prowadzone w naszym mieście.

– Ze środka wyprowadzono kogoś w kajdankach, pełno było tam ludzi w mundurach wyglądających jak antyterroryści – mówili nam świadkowie akcji w centrum Głogowa.

Służba Celno-Skarbowa weszła do pomieszczeń, w których od dawna znajdowało się kasyno. Lokal nie był oznakowany, a drzwi do niego na ogół były zamknięte dla osób z zewnątrz. W trakcie akcji w środku widać było urządzenia do gier hazardowych, zabezpieczane przez służbę celną. Mundurowi zabezpieczyli też dokumentację placówki.

To już kolejna w ostatnim czasie podobna akcja w naszym mieście. Kilka tygodni temu policja i służba celna informowały o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem. Zapowiadano wtedy kolejne działania. Czy dzisiejszy nalot na kasyno to pokłosie tamtych działań, czy może kolejna akcja?