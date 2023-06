Koleje Dolnośląskie uruchomiły wakacyjny pociąg łączący Wrocław ze Świnoujściem

Po raz pierwszy w historii na Dni Morza (30 czerwca – 2 lipca 2023) do Świnoujścia Dolnoślązacy składami Kolei Dolnośląskich. W sobotę (1 lipca) z Wrocławia wyruszy drugi uruchomiony na tej trasie pociąg – w podwójnym składzie.

Połączenie kolejowe cieszy się popularnością

Trasa od Świnoujścia do Wrocławia przebiegająca przez Międzyzdroje, Szczecin (Dąbie), Zieloną Górę, Głogów, Lubin, Legnicę zajmuje w sumie 5 godz. 30 minut. Pasażerowie podróżują najnowszymi w taborze Kolei Dolnośląskich pięcioczłonowymi pojazdami elektrycznymi typu Elf2..

– Gdy Dolnoślązacy myślą o wyjeździe nad polskie morze to Świnoujście jest jednym z pierwszych wyborów. Teraz Bałtyk będzie jeszcze bliżej Dolnego Śląska. Dojazd pociągiem KD będzie komfortową i szybką alternatywą dla samochodu, ponieważ dojedziemy nim nad morze już w niecałe sześć godzin – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pociąg KD Premium Nadmorski kursuje w letnie weekendy. Dodatkowo pojedzie w święto obchodzone 15 sierpnia. Z Wrocławia Głównego nad morze wyruszy w każdą sobotę o godzinie 5:40, by dotrzeć do Świnoujścia o 11:10. Ze Świnoujścia będzie kursować w niedziele od godziny 16:40 do 22:07.

W pociągu obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Bilet normalny w relacji Świnoujście – Wrocław Główny oraz Szczecin Dąbie – Wrocław Główny kosztuje 79 zł.

Za dodatkową opłatą i do wyczerpania miejsc można zabrać ze sobą rower. Bilety można kupić wyłącznie przez platformę Koleo.