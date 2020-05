KGHM: Pracownicy ZG Rudna zakażeni koronawirusem. Są na kwarantannie

Zgodnie z procedurą obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej KGHM, niezwłocznie zawiadomione zostały wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z zarażonymi pracownikami. W sumie to kilkanaście osób.

W spółce na bieżąco wdrażane są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Zwłaszcza teraz, gdy część rządowych obostrzeń została odwołana, szczególnie mocno przypominamy załodze o obowiązku przestrzegania wszelkich wytycznych.

KGHM od wielu tygodni prowadzi działania prewencyjne, mające na celu ochronę pracowników przed zakażeniem. Na oddziałach, we wszystkich przestrzeniach wspólnych prowadzona jest dezynfekcja. Do kopalni i hut trafił produkowany przez spółkę Grupy Kapitałowej KGHM NITROERG płyn biobójczy. Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się wirusa wśród załogi, firma m.in. zamontowała systemy termowizyjne przed wejściami do oddziałów.

Pracownicy spółki mają zapewnione środki higieny oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w grupie na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.

Wszystkie procesy w KGHM Polska Miedź S.A. przebiegają bez zmian, sytuacja nie stwarza zagrożenia dla funkcjonowania żadnego z projektów prowadzonych przez Spółkę.