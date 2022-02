KGHM: Miedziane katody z huty Głogów i Legnica na nowej giełdzie w Chinach

Katoda miedziana jest formą miedzi o czystości ponad 99,9 proc.

KGHM ma kontrakt z chińskim odbiorcą

Chiny to największy konsument miedzi na świecie. Miedź wykorzystywana jest przez tamtejszą gospodarkę jako jeden z kluczowych surowców do przeprowadzenia transformacji energetycznej.

Katody produkowane przez KGHM są obecne na rynku chińskim od 25 lat. Sprzedaż miedzi do Chin stanowi około 10-15 proc. udziału w przychodach ze sprzedaży spółki. Miedziowy gigant jest jednym z największych polskich eksporterów do Państwa Środka.

Współpraca KGHM z rynkiem chińskim opiera się o długookresowe kontrakty z jednym z największych odbiorców katod miedzianych firmą China Minmetals Nonferrous Metals. Ostatni kontrakt zawarty został w roku 2018 i przewiduje dostawy katod do Chin w latach 2019-2023