Grębocice: W najbliższych dniach przewidziane są kolejne dostawy węgla i eko-groszku

Gmina Grębocice od 5 grudnia dystrybuuje węgiel oraz eko-groszek dla mieszkańców. Cena za tonę to 1700 zł brutto. W najbliższych dnia przewidziane są kolejne dostawy.

Sprzedaż opału odbywa się zgodnie z dostawami z Przedsiębiorstwa Górniczego. W najbliższych dniach przewidziane są kolejne dostawy węgla i eko-groszku. Do 19 grudnia zaplanowano dostawę 156 ton węgla i 26 ton eko-groszku.

Zgodnie z terminem składania wniosków, w tej samej kolejności każdy wnioskodawca zostanie telefonicznie zawiadomiony o możliwości zakupu opału.

Koszt transportu, w wysokości 120,00 zł za tonę pokrywa odbiorca opału. Płatne w składzie węgla.

UWAGA:

Pracownik Urzędu Gminy Grębocice skontaktuje się i poda termin w jakim należy przyjechać do Urzędu Gminy Grębocice celem realizacji zamówienia i otrzymania faktury (pokój nr 5). Na jej podstawie można dokonać płatności w UG Grębocice p. nr 5 kartą lub przelewem w banku.

Z dowodem wpłaty oraz fakturą należy zgłosić się do Zakładu Usługowo-Handlowego „MAX” Jerzy Maziarka, ul. Rudnowska 58 w Głogów by umówić termin dostawy węgla.