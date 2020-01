Grębocice: Międzynarodowy, wokalny sukces Vanessy Szanter

W wydarzeniu uczestniczyli wykonawcy z różnych krajów, m.in z Łotwy, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Estonii, Japonii i z Polski.

Vanessa wraz z rodzicami i dziadkami spędziła w Jabłonce pięć dni, bo tyle trwał festiwal. Zaśpiewała dwa utwory ,,Tańczące Eurydyki” Anny German i ,,Kolorowy wiatr” Edyty Górniak, które przyniosły jej sukces międzynarodowy.

Organizatorem festiwalu jest Medefik Odessa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

To nie pierwszy sukces 12-letniej Vanessy. Młoda wokalistka ma za sobą również sukcesy na muzycznych festiwalach. W 2017 roku zajęła III miejsce na ogólnopolskim konkursie wokalnym „Gwiazdozbiory” we Wrocławiu i dzięki temu wydarzeniu podpisała umowę na swój pierwszy autorski singiel z wytwórnią Delphy Records. W 2018 roku nagrała swój drugi singiel „Pierwszy krzyk".

Z początkiem tego roku Vanessa otrzymała zaproszenie do udziału w projekcie widowiska muzycznego z elementami musicalowymi ,,W Krainie Czarów”. Jego premiera zaplanowana jest podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej, a będzie ją rejestrować telewizja.

Opiekę artystyczna nad projektem sprawować będą: Ludmiła Małecka, Artur Grudziński oraz Maurycy Polaski.