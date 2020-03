Gmina Pęcław: Uszyły maseczki dla wszystkich seniorów w gminie!

Uszycie 600 maseczek zajęło mieszkankom gminy zaledwie dwa dni. Są z bawełny i po wypraniu mogą być używane wielokrotnie. W piątek, czyli 27 marca, zostały wysłane do sterylizacji, a w poniedziałek trafią do sołtysów w każdej wsi, a oni je rozdadzą.

- Maseczki zostaną rozdane wszystkim naszym seniorom. Mamy w gminie 522 osoby, które skończyły sześćdziesiąt lat - mówi wójt gminy Artur Jurkowski. – Jeśli, na przykład, muszą iść do ośrodka zdrowia, to jest zalecenie, aby mieli maski, więc na pewno się przydadzą - dodaje wójt i jednocześnie bardzo dziękuje wszystkim paniom, które włączyły się w akcję szycia.