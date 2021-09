Głogowskie kamienice dawniej i dziś. Tak się zmieniły po remontach. Pamiętasz jak było? [PORÓWNANIE] Kacper Chudzik

Na głogowskiej starówce nie brak mniej lub bardziej nowych kamienic. W różnych częściach centrum Głogowa są jednak także stare kamienice, które dzięki remontom w ciągu ostatnich lat odzyskały dawny blask. Zobaczcie stare głogowskie kamienice kiedyś i dziś. Stare zdjęcia pochodzą z lat 2012-2013. Wystarczyło kilka lat, aby Głogów tak się zmienił. Widać to bardzo chociażby przy ul. Mickiewicza. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.