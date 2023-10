Głogowianin Michał Nadała został wicemistrzem Polski w racketlonie

Sukces Michał Nadały, zawodnika Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego. W rozegranych w miniony weekend Mistrzostwach Polski w Racketlonie w Książenicach koło Warszawy zajął drugie miejsce.

Racketlon to sport, w którym gra się z przeciwnikiem w każdym z czterech sportów „rakietowych”: tenisie stołowym, badmintonie, squashu i tenisie ziemnym. Mecz racketlona składa się z czterech, meczów, w których rywalizacja toczy się do 21 punktów. O wygranej nie decydują wygrane spotkania w każdej z dyscyplin, a łączna suma małych punktów zdobytych we wszystkich starciach. Zwycięzcą meczu jest ten, kto zdobył łącznie większą ilość punktów.