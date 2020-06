Głogów: Zakończenie roku szkolnego 2020 w SP 8 i SP 12. Zobaczcie zdjęcia

Każda z głogowskich szkół zorganizowała rozdawanie świadectw po swojemu, ale wszystkie z zachowaniem środków ostrożności. W Szkole Podstawowej nr 8, odbierali je w kilku wejściach, gdzie w drzwiach, przy stoliku, czekali ich wychowawcy. Z samego rana świadectwa odbierały najstarsze klasy.

- Szkoda, że to tak wygląda – powiedziała nam Magda, uczennica ósmej klasy. - Zdalna nauka to nie to, co w szkole. Nie wszystko rozumiałam, brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi nauczycielami, no i brakowało koleżanek i kolegów. Straciliśmy trzy miesiące szkolnego życia, nie mówiąc o balu na koniec szkoły.

SP 12 - Film