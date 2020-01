Głogów: Studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych. ZDJĘCIA

Studniówka rozpoczęła się pięknym polonezem zatańczonym przez kilkadziesiąt par. W tym roku nie zatańczył go dyrektor szkoły Wojciech Janisio ponieważ wziął udział w delegacji na Ukrainę. Jednak w tak wyjątkowym dniu nie zabrało jego słów skierowanych do maturzystów. Przekazała je wicedyrektor Alicja Szpunar.

Jednym z rodziców tegorocznych maturzystów ZSE jest Beata Stachak, naczelniczka wydziału edukacji urzędu miasta. Jej syn – Szymon to uczeń Technikum Ekonomicznego. Tydzień wcześniej pani naczelnik przygotowywała do studniówki swoją córkę Alicję, która uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym.

- Czuję bardzo dużo emocji. Niedawno dzieci były jeszcze malutkie, a dziś to dorośli ludzie – przyznała pani naczelnik dodając, że w przygotowaniach do studniówek dzieci angażowała się w podobny sposób. - Syn jest bardzo konkretny, wie co mu się podoba więc było łatwiej, a córka, jak to kobieta,wymagała większej uwagi.