Głogów: Samobójstwo na drodze koło hotelu Rodos? AKTUALIZACJA

Przypomnijmy - dziś w nocy na drodze koło Jaczowa przypadkowy kierowca znalazł na środku drogi ciało młodego mężczyzny. Miał roztrzaskaną głowę. Policyjni technicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia po czym ustalano tożsamość ofiary i okoliczności tragedii. Jak się dowiedzieliśmy, był to 15-letni mieszkaniec Jaczowa. Miał popełnić samobójstwo.

[AKTUALIZACJA]

Na miejscu tragedii pracowali prokurator oraz biegli z zakresu medycyny sądowej oraz z zakresu ruchu drogowego. Wstępne oględziny wskazują, że doszło do potrącenia nastolatka przez pojazd.

– Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie pod kątem wypadku ze skutkiem śmiertelnym – przyznała Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. – Jednoznaczny charakter obrażeń, przyczynę zgonu i odpowiedź na pytanie, czy do tych obrażeń doszło właśnie wskutek wypadku drogowego, dadzą dopiero wyniki sekcji zwłok, która zaplanowana jest na piątek, 28 lutego.

Prokurator dodała, że wciąż ustalane jest to, jak doszło do tragedii, i dlaczego 15-latek był w nocy na tej drodze. Sprawdzane będą też kamery monitoringu z pobliskiej stacji paliw.