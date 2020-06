Głogów: Remont Wojska Polskiego. Pierwszy etap zakończony

Stacja krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie brakuje grupy O Rh-

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gorąco zaprasza do oddania krwi w siedzibie Centrum, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Aktualnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Szczególny apel do osób...