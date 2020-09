Głogów: Powiatowy Letni Rajd Samochodowy zgromadził na starcie aż 25 załóg. Kto wygrał?

Uczestnicy wystartowali w południe z placu kolegiackiego. Sygnał do startu dał starosta Jarosław Dudkowiak. Załogi miały do pokonania trasę po drogach powiatu, gdzie czekały punkty kontrolne i zadania do wykonania.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Marcin Gudzowski i Piotr Gudzowski, drugie zespół pań - Monika Kowalska i Katarzyna Bąkowska, a na trzecim Piotr Szymanik i Edyta Szymanik.

Za udział w rajdzie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsze załogi także nagrody.