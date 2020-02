Głogów: Policja ujawniła kolejny przypadek „cofniętego" licznika w samochodzie

W czwartek, 27 lutego, w trakcie kontroli fiata ducato, policjanci ruchu drogowego stwierdzili rozbieżność wskazań licznika z ostatnim zapisem dokonanym w czasie badania technicznego. Licznik wskazywał ponad 130 000 kilometrów mniejszy przebieg.

Policjanci będą teraz ustalać w jakich okolicznościach powstała różnica we wskazaniach urządzenia.

Od 1 stycznia 2020 roku policjanci w trakcie każdej kontroli sprawdzają stan licznika pojazdu, porównując go z danymi znajdującymi się w centralnej bazie. Przypominamy, że odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która fizycznie cofa licznik, jak i zlecający taką “usługę”.

Ingerencja we wskazania samochodowego licznika jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.