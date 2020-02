Głogów: Pijany pieszy uszkodził... ciężarówkę, która przepuszczała go na pasach

Do nietypowego zdarzenia doszło 19 lutego wieczorem. Przy ul. Obrońców Pokoju kierujący samochodem ciężarowym, zbliżając się do przejścia dla pieszych zatrzymał się i udzielił pierwszeństwa dwóm mężczyznom.

– Jeden z mężczyzn, który w trakcie przechodzenia przez pasy stracił równowagę, oskarżył o nieprawidłowy manewr kierowcę ciężarówki. Doszło do gwałtownej wymiany zdań. 54 – latek i jego kolega byli nietrzeźwi. W pewnym momencie mężczyzna podszedł do otwartych drzwi ciężarówki i wieszając się na nich doprowadził do uszkodzenia. Sprawca próbował uciekać ale został powstrzymany przez kierowcę. Po zatrzymaniu przez policjantów, został umieszczony w izbie wytrzeźwień – mówi Bogdan Kaleta z głogowskiej policji.

54-latek po wytrzeźwieniu przyznał się do winy i nie chciał się tłumaczyć swojego zachowania. Postanowił dobrowolnie poddać się karze. Będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1000 złotych oraz pokryć szkody jakie wyrządził.