Głogów: Od poniedziałku miasto otwiera szkoły dla dzieci z klas 1-3

Od poniedziałku, 25 maja, z jedenastu głogowskich szkół podstawowych uruchomionych będzie osiem placówek, trzy będą połączone.

Połączono SP 6 z SP 8, SP 7 z SP 9 oraz SP 10 z SP 11. Dzieci z łączonych placówek będą zaopiekowane w tych pierwszych.

Na razie chęć posłania młodszych dzieci do szkoły wyraziło w Głogowie 8,76 proc. rodziców.

W szkołach będą dzieciom wydawane posiłki, zapewniona będzie opieka świetlicowa oraz zajęcia dydaktyczne.

Szkoły otrzymały od Gminy Miejskiej Głogów środki niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. Do placówek trafiły m.in. środki do dezynfekcji oraz fartuchy. Uczniowie oraz pracownicy otrzymają maseczki.