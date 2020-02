Głogów: Nowe, nieoznakowane samochody dla policji

W piątek, 7 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie przekazano dwa nowe pojazdy. Ich zakup był możliwy dzięki finansowej pomocy Fundacji KGHM Polska Miedź. Łączna wartość zakupionych pojazdów to 246 882 zł. Fundacja KGHM Polska Miedź wsparła zakup kwotą 123 316 zł. Pozostała część została sfinansowana z budżetu centralnego Policji. W uroczystości przekazania pojazdów wzięli udział : prezes zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź Jarosław Twardowski, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, a także wiceprezes zarządu Mercus Logistyka sp. z o.o. Radosław Pobol.

Nowe radiowozy to furgon mercedes benz sprinter, który będzie wykorzystywany jako ambulans kryminalistyczny w pracy techników kryminalistyki. Na jego ostateczne wyposażenie, warte ok. 40 tys, zł, policja poczeka do marca.

Natomiast nieoznakowany volkswagen passat został przeznaczony do służby w Wydziale Sztab Policji.