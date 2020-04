Pacjentka została przywieziona na SOR w środę, 1 kwietnia. Trafiła do szpitala z zapaleniem płuc, a jej stan jest poważny. Ze względu na to, że może być zakażona wirusem COVID - 19, kobieta jest w izolacji.

Aby sprawdzić, czy faktycznie mieszkanka powiatu głogowskiego jest chora na koronawirus, pobrano od niej wymazy do zbadania.