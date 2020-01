Głogów: Groził, że zabije lokatora i miał w mieszkaniu amunicję

Policję wezwał do mieszkania 33-letni sublokator, który wynajmował u 68-latka pokój. Zrobił to po tym, jak właściciel groził mężczyźnie, pozbawieniem życia. W trakcie przeszukania mieszkania znaleziono 51 sztuk nielegalnej amunicji.

69 – latek został zatrzymany. Podejrzany twierdzi, że amunicja, którą zabezpieczono została przypadkiem odnaleziona.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz gróźb karalnych. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.