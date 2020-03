Głogów: Caritas i miasto przygotują paczki z żywnością i lekami dla seniorów w potrzebie

Do takich osób, starszych, chorych i samotnych, chcą dotrzeć pracownicy miejskich służb i parafialne zespoły Caritas.

- Prosimy, by takie osoby się do nas same zgłaszały, bądź zgłaszali je głogowianie, którzy wiedzą, że gdzieś obok mieszkają ludzie potrzebujący pomocy żywieniowej czy też leków.

- mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 3 kwietnia, pod numerem telefonu 513 179 300.

Posłuchajcie: