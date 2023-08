Dwa tysiąclecia historii papieru. Poznasz je w głogowskim muzeum. Wystawa już czynna

W Głogowie dostępna jest już do zwiedzania wystawa pochodząca z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, która zabiera zwiedzających w podróż przez dwa tysiąclecia istnienia papieru. Podczas jej wernisażu zaprezentowano warsztaty czerpania papieru, a plansze i eksponaty pozwalają dowiedzieć się wielu ciekawostek o samym papierze.

– Papier, jak większość wynalazków, którymi się dzisiaj posługujemy, pochodzi z Chin. Jeden zapracowany urzędnik w kancelarii miał zadanie uporządkować kancelarię cesarską. No i stwierdził, że to wszystko co jest napisane na tabliczkach, po prostu się nie mieści na półkach. Zaczął więc eksperymentować z włóknami roślinnymi i zaczął czerpać papier różnymi metodami – mówi Anna Wawryszewicz, etnolog z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.