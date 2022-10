Drogi Edyty Stein w głogowskim muzeum. Zapraszają na opowieść o wyjątkowej kobiecie

– Podczas prelekcji Juliusz Woźny z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu opowie o życiu Edyty Stein, od momentu jej urodzin we Wrocławiu do chwili śmierci w 1942 roku, kiedy zginęła w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau – informują pracownicy głogowskiego muzeum.