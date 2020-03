Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale bez wiernych, przełożone chrzty święte, a śluby z zachowaniem limitu pięciu osób

5. Tam, gdzie to możliwe, poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte, a wiernych należy zachęcać do modlitwy osobistej i korzystania z transmisji Mszy św. i innych celebracji liturgicznych za pośrednictwem mediów.

8. Wiernych należy pouczyć o przekazywaniu znaku pokoju przez skinienie głowy oraz zachęcić do przyjmowania Komunii św. na rękę (jednak przy zachowaniu prawa przyjęcia jej do ust).

12. Zaplanowane chrzty należy, o ile to możliwe, odłożyć na późniejszy termin. Jeśli z ważnych powodów chrzest musi zostać udzielony, należy to uczynić poza mszą św. i przy zachowaniu obowiązującego limitu 5 osób.

10. Wiernym należy zapewnić codziennie okazję do spowiedzi. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zaleca się spowiedź w osobnej kaplicy, zakrystii lub wyznaczonym miejscu w kościele, a nawet w salce parafialnej bądź biurze parafialnym, tak by umożliwić zachowanie bezpiecznego dystansu między spowiednikiem a penitentem, zapewniając jednocześnie odpowiednią dyskrecję. Gdy nie ma takiego miejsca, można spowiadać w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

13. Uroczystości związane z udzielaniem sakramentu bierzmowania zostają zawieszone do odwołania.

14. Można błogosławić małżeństwa, również podczas mszy św., jednak przy zachowaniu limitu osób.

15. Posługę w szpitalach mogą pełnić jedynie kapelani zatrudnieni w danej placówce.

16. Komunię św. do chorych znajdujących się w domu powinni zanosić wyłącznie duchowni.

17. Obowiązuje zasada, że dopóki szkoły pozostają zamknięte, nie organizuje się dla dzieci żadnych zajęć w parafii.

18. Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie św. do czasu ustania epidemii. Jeżeli natomiast po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii św.należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię św. swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. Gdyby zaś rodzice nie zdecydowali się na I Komunię św. swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.