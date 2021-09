Dożynkowy wieniec z Kłobuczyna w gminie Gaworzyce najpiękniejszy na Dolnym Śląsku!

Misternie wykonany i przepięknie udekorowany wieniec to zespołowa praca kilkunastu osób. Przygotowania zaczęły się na przełomie czerwca i lipca, bo wtedy kobiety chodziły na pole i wybierały odpowiednie zboża.

- Nie mogły być ani zbyt zielone, ani wyschnięte. Potem je musimy posortować, posuszyć, przyciąć i podwiesić w kępkach, by schło. Kolejny etap to burza mózgów, czyli wymyślanie, jak ma wyglądać nasz wieniec. Szukamy inspiracji gdzie się da, a gdy już mamy wstępny plan, trzeba zrobić stelaż. A zrobił go Wiesław Śmikiel – opowiada nam pani Anna.