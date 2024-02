Domy i domki letniskowe w ładnej, cichej okolicy. Zobacz te nad jeziorami w Boszkowie, Lubiatowie, Sławie. Najnowsze oferty, zdjęcia, ceny

1/2 budynku posadowionym na nieruchomości z prywatną plażą w linii brzegowej jeziora Sławskiego. Budynek oddalony o 70 m od linii jeziora. Cena - 498 000 zł Inwestycja przewiduje wydzielenie dwóch lokali o przeznaczeniu turystycznym. Każdy lokal o powierzchni całkowitej ok. 115 m2 i użytkowej ok. 92 m2 składa się z: na parterze - kuchni, łazienki przestronnego salonu z kominkiem oraz pomieszczeniem gospodarczym, na piętrze - trzech sypialni oraz łazienki. W cenie zakupu nabywca lokalu nabędzie udział w plaży i drodze wewnętrznej. LINK DO OFERTY