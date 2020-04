Do uczniów i nauczycieli z gminy Polkowice trafią laptopy

Wszystko w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

– Po zakupie laptopy zostaną przekazane szkołom podstawowym z terenu gminy Polkowice, a więc do czterech podstawówek w mieście oraz do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie.

Trzydzieści sześć laptopów trafi do uczniów, cztery do nauczycieli – informuje Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik Referatu Rozwoju Gminy UG Polkowice.

Obecnie trwa drugie postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w tej sprawie. W pierwszym postępowaniu z przyczyn niezależnych od Gminy nie doszło do popisania umowy. Wszelkie niezbędne informacje są dostępne w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania ofert to 21 kwietnia do godziny