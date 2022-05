Czy wiecie, że Głogów miał w sumie trzy dworce kolejowe? Ten ostatni miał piękną restaurację i poczekalnię. Zdjęcia z opisem RED

Głogów miał w sumie trzy dworce kolejowe. Pierwszy, oddany w 1846 znajdował się na terenie obecnych bocznic kolejowych po wschodniej stronie przejścia nad torami przy ul. Elektrycznej. W 1857 r. dworzec przeniesiono na teren dzisiejszego II peronu. Prowadziło do niego podziemne przejście z ulicy Poczdamskiej (obecnie nieczynne). Trzeci, ostatni, który działa do dziś, ma już 87 lat. Do użytku oddano go w 1935 r. Jak widać na zdjęciach miał piękną restaurację i poczekalnię. W czasach powojennych też działały, a starsi głogowianie wspominają to z przyjemnością.